Почему отменен масочный режим в Чечне, объяснил Рамзан Кадыров

Чечня стала вторым регионом России, отменившим масочный режим Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Республика стала вторым регионом в России, где были сняты ограничения по индивидуальным средствам защиты. Так почему отменен масочный режим в Чечне? На этот вопрос в своем заявлении ответил глава региона Рамзан Кадыров.

– К решению о снятии режима обязательного ношения масок в общественных местах мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом, – заявил чеченский лидер.

Это подтверждает статистика. На момент снятия масочного режима, 10 февраля 2021 года в регионе зафиксирован всего 701 пациент с COVID-19. За последние сутки зафиксирован всего 21 случай заражения. Продолжается массовая вакцинация населения.

Отметим, что Кадыров настоятельно рекомендовал продолжать носить маски группам населения, находящимся в группе риска.

– Настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса, – сказал Кадыров.

Отметим, что вместе с масочным режимом в регионе сняты введенные в апреле 2020 года ограничения по пересечению границ республики грузовым транспортом.

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