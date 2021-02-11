Когда отменят масочный режим в Ставропольском крае: нужно дождаться особого распоряжения

Ставропольцев просят соблюдать правила эпидемиологической профилактики Фото: Михаил ПАТЛИС

Когда отменят масочный режим в Ставропольском крае? Ведь сначала Удмуртия, а затем и соседняя Чечня уже пошли на такой шаг. Правда, с оговоркой: обязательное ношение масок в общественных местах снимается, но носить их «настоятельно рекомендуется», поскольку сохраняется угроза заразиться тем, кто входит в группу риска или еще не переболел COVID-19.

Коронавирусные ограничения находятся в ведении российских регионов, и местные власти, исходя из эпидемиологической ситуации, вправе вводить или снимать некоторые запреты. Но глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не торопиться в вопросе отмены масочного режима.

- Ежедневно регистрируется более 10 тысяч новых случаев, это много. Говорить о стабилизации ситуации можно только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено, в сегодняшнем периоде это так, - подчеркнула Попова.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в крае пока сохраняются все ограничения, а режим повышенной готовности продолжает действовать до особого распоряжения.

- Чтобы пандемия отступила, в крае продолжается вакцинация. Но по-прежнему важно ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать правила эпидемиологической профилактики, - отметил Владимиров.

Министр здравоохранения СК Владимир Колесников подтвердил, что действующие ограничения имеют смысл.

- Наш край вошел в число пяти регионов страны, в которых заболеваемость коронавирусом находится на самом низком уровне. Это связано, прежде всего, проводимыми с марта 2020 года противоэпидемическими мероприятиями, а также превентивными мерами по предупреждению тяжелых форм заболевания, - заявил Колесников.

Кстати, на днях на Ставрополье поступило 15 тысяч доз вакцины от коронавируса. Всего же за время прививочной кампании регион получил более 50 тысяч доз. Первым компонентом иммунизированы почти 33,5 тысяч человек, вторым, т. е. полностью привиты - более 6400. Подробнее о том, где жители края могут сделать прививку от коронавируса, читайте в материале «КП на Северном Кавказе».

По данным на 10 февраля 2021 года в Ставропольском крае зарегистрирован 44731(+216) случай заражения коронавирусной инфекцией, из них активных - 3640. По выздоровлению выписаны 40109(+241) пациентов, 982 человека скончались. Ситуация по гриппу и ОРВИ обстановку в крае не усугубляет. Показатель заболеваемости находится на 46,27% ниже эпидемического порога.

Тем временем, единого мнения, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад, нет. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что риски коронавируса заметно снизятся или исчезнут к лету 2021 года. А вот по прогнозу американских и французских ученых из Сиэтла и Гренобля, к началу лета начнется новая волна эпидемии, которая будет связана с более заразными штаммами коронавируса, например, «британским» и южноафриканским.