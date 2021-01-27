Где сделать прививку от коронавируса в Ставрополе: все пункты вакцинации

Иллюстративное фото Фото: Мария ЛЕНЦ

С 18 января в Ставропольском крае началась массовая вакцинация от коронавируса. По плану, озвученному губернатором Владимиром Владимировым, к осени 1,2 млн местных жителей будут привиты от CoVID-19. У медиков есть возможность делать по 6 тысяч уколов в сутки. О том, как и где сделать прививку от коронавируса в Ставрополе и районах края, читайте в материале "КП".

Как записаться на прививку от коронавируса

На Ставрополье выработали четыре способа самостоятельно записаться на вакцинацию.

Первый - это обратиться в поликлинику по месту жительства. Вам выдадут талон на прием к специалисту, и вам останется только ждать.

Второй способ - позвонить на "горячую линию" по коронавирусу (122).

Третий - через онлайн-сервисы "Портал госуслуг СК" или "Единый портал здравоохранения СК". На главной странице "Госуслуг" найдите иконку "Запись на вакцинацию от COVID-19", которая автоматически перебросит на портал здравоохранения. Там будет представлен перечень всех медучреждений, которые есть в Ставропольском крае. Вам надо выбрать медучреждение, которое находится около вашего дома. Либо ту больницу, что находится неподалеку, если ваша поликлиника не может проводить вакцинацию.

Портал в онлайн-режиме ведет учет талонов. Вам необходимо выбрать свободный и зарезервировать его. Число мест соответствует количеству доз, поставленных в медучреждение.

Вакцинация от коронавируса не в частных медучреждениях - дело добровольное и бесплатное.

Где сделать прививку от коронавируса в Ставрополе

ГБУЗ СК «Городская клиническая консультативно-диагностическая поликлиника» города Ставрополя - улица Серова, 281А.

ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя - проспект Юности, 42.

ГБУЗ СК "Городская клиническая поликлиника № 1" г. Ставрополь - улица Ломоносова, 5.

ГБУЗ СК "Городская клиническая поликлиника № 5" г. Ставрополь - улица Воронежская, 14А.

ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 6» города Ставрополя - улица Тухачевского, 17, восьмой корпус.

ГБУЗ СК "Городская поликлиника № 2" г. Ставрополь - Старомарьевское шоссе, 3.

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр» - улица Тюльпановая, 12/2.

Где сделать прививку от коронавируса в Ставропольском крае

ГБУЗ СК «Александровская районная больница».

ГБУЗ СК «Андроповская районная больница».

ГБУЗ СК «Апанасенковская районная больница имени Н.И. Пальчикова».

ГБУЗ СК «Арзгирская центральная районная больница».

ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысск (взрослая).

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» г. Кисловодска.

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 3» города Пятигорска.

ГБУЗ СК «Грачевская районная больница».

ГБУЗ СК "Ессентукская городская поликлиника".

ГБУЗ СК "Железноводская городская больница" 1 амбулаторно-поликлиническое отделение.

ГБУЗ СК "Железноводская городская больница" 2 амбулаторно-поликлиническое отделение.

ГБУЗ СК "Изобильненская районная больница" г. Изобильный.

ГБУЗ СК «Ипатовская районная больница».

ГБУЗ СК «Кисловодская центральная городская больница».

ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница».

ГБУЗ СК "Краевой центр СВМП № 1".

ГБУЗ СК «Красногвардейская районная больница».

ГБУЗ СК «Курская районная больница».

ГБУЗ СК «Левокумская районная больница».

ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» Взрослая поликлиника.

ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница».

ГБУЗ СК "Новоселицкая районная больница".

ГБУЗ СК "Предгорная районная больница".

ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница №2».

ГБУЗ СК «Степновская районная больница».

ГБУЗ СК "Труновская районная больница".

ГБУЗ СК «Туркменская районная больница».

ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница».