В цирках Ставрополья можно сделать вакцину от COVID-19

В крае прививку от коронавируса сделали 304,4 тысячи человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгорцирк запустил акцию «Будь здоров, приходи в цирк!». Первый прививочный пункт в крае, в рамках этой акции, был открыт в Ставрополе. Второй — в Кисловодске.

Сделать прививку в цирке Ставрополя можно в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00. Дополнительная информация по телефону: (8652) 28-16-85.

Время работы пункта вакцинации в Кисловодске – четверг и пятница с 13:00 до 15:00. Запись на вакцинацию ведется по телефону: 8 (928) 377-21-18.

Для того, чтобы сделать прививку нужно иметь с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье у более чем 50 процентов педагогов уже сформирован иммунитет к коронавирусу после прививки или перенесенного заболевания. Об этом сообщил министр образования края Евгений Козюра во время встречи с главой региона.

Всего прививку против COVID-19 уже сделали более 29 тысяч педагогических работников. Иммунизационная кампания, по его словам, продолжается.

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