Обязательная вакцинация от коронавируса в Ставропольском крае: губернатор сделал заявление

Будет ли обязательная вакцинация от коронавируса в Ставропольском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Владимир Владимиров ужесточил ограничительные меры по Covid-19. И у жителей региона возник важный вопрос - будет ли вводиться обязательная вакцинация от коронавируса в Ставропольском крае. Рассказываем, что известно на этот момент.

На координационном совещании Владимиров сделал заявление на этот счет. Губернатор Ставрополья задумался о том, чтобы воспользоваться опытом других регионов, где обязательная вакцинация предусмотрена для работников отдельных отраслей.

- Считаю, нам тоже стоит быть готовыми к такому развитию событий в случае ухудшения эпидобстановки. Поэтому поручил краевому Минздраву вместе с Роспотребнадзором проработать возможность проведения таких мер и на Ставрополье. На тот случай, если в них будет необходимость.

Сейчас в крае возвращают прежние ограничительные меры. Уже отменены массовые мероприятия, такие как общекраевой выпускной «Ветер перемен» и творческий форум «Белая акация». Не будет транслирования матча Россия-Дания на Владимирской площади. Кроме того, ужесточают контроль за ношением средств защиты.

ГДЕ ВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

В Москве. Санитарный врач столицы Елена Андреева своим указом обязала организации привить не менее 60% своих сотрудников.

В Кемерово. Местные власти приняли аналогичную политику в отношении обязательной вакцинации.

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