В Ставропольском крае отменили общекраевой выпускной бал, форум «Белая акация» и трансляцию футбола на главной площади города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ужесточение мер по коронавирусу в Ставропольском крае 2021 объявил губернатор Владимир Владимиров. Так, 21 июня в краевой столице глава региона провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

- Эпидобстановка в крае осложняется. Есть рост заболеваемости COVID-19. Увеличивается число госпитализаций. За три дня в два раза выросла занятость реанимационных коек, - прокомментировал Владимир Владимиров.

По словам главы региона, самый главный способ сдержать распространение инфекции и защитить здоровье – это вакцинация.

Сейчас ряд регионов нашей страны уже рассматривают сценарии введения обязательной вакцинации для работников отдельных отраслей, в первую очередь, сферы услуг.

- Считаю, нам тоже стоит быть готовыми к такому развитию событий в случае ухудшения эпидобстановки. Поэтому поручил краевому Минздраву вместе с Роспотребнадзором проработать возможность проведения таких мер и на Ставрополье. На тот случай, если в них будет необходимость. Губернатор Ставрополья подчеркнул, что текущая ситуация не позволяет проводить массовые мероприятия. Принято решение отказаться от них в нынешней эпидобстановке.

Согласно постановлению губернатора Ставропольского края №119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края отменяются все массовые мероприятия. Это касается общекраевого выпускного «Ветер перемен» и творческого форума «Белая акация», которые были запланированы на ближайшее время.

Уже сегодня, 21 июня в Ставрополе отменили трансляцию матча Россия-Дания, которая должна была проходить на Александровской площади.

Также будет усилен контроль за соблюдением действующих профилактических мер. Прежде всего, использования средств индивидуальной защиты при посещении мест массового пребывания людей и общественных заведений. Применения системы QR-кодов в организациях общественного питания, учреждениях культуры и спорта.

- По моему поручению, в таких местах будут организованы проверочные рейды. Прошу всех отнестись к этому с пониманием. Мы должны проявить дисциплину и ответственность, чтобы избежать повторного введения более жестких ограничительных мер. Чего, я уверен, никто не хочет, - обратился губернатор к жителям Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день в регионе число зараженных достигло 56145. За сутки диагноз подтвердился у 81 человека. Также за сутки скончались еще два пациента, у которых болезь протекала в тяжелой форме. Губернатор выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Ежедневно продолжается тестирование для выявления фактов передачи инфекции. Всего выполнено 1 миллион 949 тысяч таких исследований, - подытожил он.

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