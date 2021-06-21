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Общество21 июня 2021 12:59

В Ставрополе 21 июня отменили трансляцию матча Россия-Дания

Эпидобстановка в крае осложняется
Источник:kp.ru
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Трансляцию матча России и Дании, который пройдет в рамках Чемпионата Европы по футболу 21 июня вечером, на Александровской площади Ставрополя отменили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации мэрии.

Трансляцию матча России и Дании, который пройдет в рамках Чемпионата Европы по футболу 21 июня вечером, на Александровской площади Ставрополя отменили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации мэрии.

Также Владимир Владимиров провел заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Там он сообщил, что эпидобстановка в крае осложняется. Есть рост заболеваемости COVID-19. Увеличивается число госпитализаций.