В Ставрополе 21 июня отменили трансляцию матча Россия-Дания

Трансляцию матча России и Дании, который пройдет в рамках Чемпионата Европы по футболу 21 июня вечером, на Александровской площади Ставрополя отменили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации мэрии.

Трансляцию матча России и Дании, который пройдет в рамках Чемпионата Европы по футболу 21 июня вечером, на Александровской площади Ставрополя отменили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации мэрии.

Также Владимир Владимиров провел заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Там он сообщил, что эпидобстановка в крае осложняется. Есть рост заболеваемости COVID-19. Увеличивается число госпитализаций.