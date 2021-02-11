В Ставрополе пролили свет на историю с подменой \\"трупов детей\\" на кукол. Мать вымышленных детей никогда не рожала.10 февраля Дауд Даудов снял ролик с дагестанского кладбища. Мужчину жаловался, что у него украли детей - вместо тел новорожденных лежали куклы, напичканные песком. Прямиком с похорон отец обратился в полицию.Женщина якобы родила 3 февраля в Ставрополе, рассказывал Дауд сотрудникам органов. Еще 7 числа она впервые держала на руках Ахмада и Мухаммеда, а уже через день ей сообщили о смерти малышей. Кровоизлияние в мозг. После омывания неизвестными в стенах больницы - от вскрытия отказались из-за религии - мать повезла саван с телами домой. Сутки тела лежали в доме, а 10 февраля их отправились хоронить.Такую версию озвучил Дауд.На уши подняли сразу два региона - Ставропольский край и Дагестан. На личный контроль ситуацию взял губернатор Владимир Владимиров, который поручил работникам Минздрава проверить базы.- Уже получено обращение от правоохранительных органов из Республики Дагестан по этому поводу. С указанием данных роженицы. Мы проверили все базы – такая женщина к нам не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения – проконтролировать можно и по их записям, - писал глава Ставрополья.К делу сразу подключились полиция и СКР. Правоохранительные органы перед тем, как искать малышей Ахмада и Мухаммеда, решили проверить информацию на подлинность. И только после заключения гинеколога о том, что та никогда не рожала, мать призналась:- В середине июня я узнала, что беременна. После чего я обратилась в Женскую консультацию, где сдала анализ крови. Результат показал, что я не беременна. Я видела, как обрадовался мой супруг, поэтому не хотела его огорчать, сообщив, что не беременна. По этой причине я решила обмануть своего супруга и родственников, симулируя беременность. 2 февраля я решила сказать, что собираюсь поехать в перинатальный центр.Все 7 дней \\"родов\\" женщина пробыла в съемной квартире. За сутки - 1000 рублей. Родственники не приезжали к роженице - якобы посещение запрещено из-за коронавируса.На второй день за 2,4 тысяч рублей она купила две пластиковые куклы.- Находясь в квартире, я надевала на \\"Пупсов\\" рубашки-распашенки и сидела с ними, как со своими живыми детьми, а также пеленала их. 9 февраля я решила вернуться домой. Я завернула куклу в две пеленки, которые у меня были с собой, предварительно насыпав внутрь кукол песок. Я ввела в заблуждение всех своих родственников и своего супруга, о чем очень сожалею.- Собрали весь тухум [род, родовой клан - Прим.], начали хоронить в родовом селе Тамазатюб рядом с предками. Яму выкопали, готовились укладывать, - рассказывает Даду. - И брат мне говорит: \\"Они [дети] люди, их надо вскрыть, сделать все по-человечески. Открыть и положить\\". Я открыл первого ребенка, а у него нет глаз. Начал рассматривать внимательнее: так это же кукла.- По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение, - сказано в сообщении СКР.