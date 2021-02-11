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Отец "мертвых детей, подмененных на кукол", дал показания в Дагестане

Версию Дауда Даудова опубликовало республиканское МВД
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ