Отец "мертвых детей, подмененных на кукол", дал показания в Дагестане

Отец детей, тела которых подменили на куклы, - Дауд Даудов - дал показания полиции Дагестана. Видео беседы опубликовало республиканское МВД.Мужчина уверяет, что его дети родились здоровыми в ночь на 3 февраля в Ставрополе. Первого назвали Ахмад, второго - Мухаммад. Несколько дней мать пробыла в реанимации. А уже 7 февраля она впервые подержала своих детей на руках.Правда, 9 февраля врачи заявили, что малыши умерли от кровоизлияния в мозг.- Проверить можно было только через вскрытие. По исламу, вскрывать тело нельзя, детей надо положить так, как они есть, - говорит Дауд. - Жена спустилась вниз и встретила людей, которые якобы пришли омывать человека. Мужчины пришли омывать женщину - тогда она в панике даже не подумала, что это неправильно. Женщину омывает обязательно женщина. Они ее успокоили, взяли детей, сказали: \\"Мы сейчас над ними покричим, помолимся, в саван укутаем и тебе отдадим\\".Не заглядывая под покрывало, мать вместе с телами детей уехала домой на такси. После о кончине двойни узнал глава семьи. С того момента от савана мужчина не отходил, уверяет он сам.- Собрали весь тухум [род, родовой клан - Прим.], начали хоронить в родовом селе Тамазатюб рядом с предками. Яму выкопали, готовились укладывать. И брат мне говорит: \\"Они [дети] люди, их надо вскрыть, сделать все по-человечески. Открыть и положить\\". Я открыл первого ребенка, а у него нет глаз. Начал рассматривать внимательнее: так это же кукла. Хомут какой-то на шее, набиты тестом для лепки и пропитаны водой. Чтобы вес был.Напомним, 10 февраля Даудов в соцсетях выложил ролик, в котором объявил о подмене. Мужчина уверен, что преступление было совершено до того, как им отдали тела детей. Отец в видео предполагает, что его двойняшки могут быть живы.В ситуации разбираются сотрудники полиции и СКР. Губернатор Владимир Владимиров рассказал в соцсетях о результатах первых проверок - краевые роддома не причастны к подмене детей на кукол.- Женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае. Подтверждений той шокирующей информации, о которой говорится в ролике, не найдено, - написал глава Ставрополья.Причастность ставропольских роддомов к инциденту опровергли и в краевом Минздраве. Они проверили базы данных рожениц за этот и прошлый год - имени потерпевшей нет. Специалисты изучат видео с камер наблюдения, установленных в перинатальном центре №1 (по словам Даудова, там лежала его жена), а их - 190, заметили в ведомстве.ПО ТЕМЕПодмена трупов детей на куклы в Дагестане: что известно на 11 февраляРоддома Ставрополья проверяет полиция и СКР [информация обновляется]ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРаботников морга в Кабардино-Балкарии уличили в мошенничествеСотрудники вымогали деньги у родственников умерших [подробности]