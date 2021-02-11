Подмена трупов детей на куклы в Дагестане: что известно на 11 февраля

В Дагестане разгорелся скандал из-за похорон. Житель Ставрополя не нашел тела своих новорожденных малышей. Подмена трупов детей на куклы была обнаружена уже на кладбище в Дагестане, перед могилой.\\"КП\\" рассказывает, что известно о ситуации по состоянию на 11 февраля.ЧТО СЛУЧИЛОСЬУроженец Дагестана Дауд Даудов опубликовал в соцсетях видео, в котором рассказал, что вместо трупов новорожденных детей ему отдали кукол. Согласно показаниям мужчины, малыши скончались 3 февраля в роддоме Ставрополя. У мужчины есть предположение, что это была подмена и его дети все еще живы.РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙДелом занялось МВД Дагестана. Оно передало данные о роженице в Ставропольский край. Результаты предварительной проверки огласил губернатор Владимир Владимиров.- Мы проверили все базы – такая женщина к нам не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения – проконтролировать можно и по их записям. В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжелыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно – никогда. К тому же, в случае смерти, тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой – после соответствующего исследования, - написал глава Ставрополья в соцсетях.Причастность роддома к подмене трупов детей на куклы опроверг и краевой Минздрав. Пациентка, указанная в обращении МВД, не поступала ни в одно медучреждение, где возможно принять роды. Причем специалисты проверяли данные за этот и прошлый годы, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Отмечается, что перинатальный центр №1 (на это учреждение указывает отец двойняшек) оснащен 190 камерами наблюдения.Ситуацией занимается СКР и полиция. Об инциденте стало известно в Москве. Член Общественной палаты России Султан Хамзаев сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.- Уже направил соответствующие обращения в МВД, Генеральную прокуратуру, ГУ Следственныи Комитет России и Министерство здравоохранения РФ. Нужна тщательная проверка. Не буду пока делать поспешных выводов, ситуация вопиющая, нужно во всем разобраться, - уверяет он.ПОКАЗАНИЯ ОТЦАВ ночь на 11 февраля МВД опубликовало показания Дауда Даудова - отца детей.- Дети родились здоровыми. Умерли 9 февраля от кровоизлияния в мозг. [...] Проверить можно было только через вскрытие. По исламу, вскрывать тело нельзя, детей надо положить так, как они есть. Жена спустилась вниз и встретила людей, которые якобы пришли омывать человека. Мужчины пришли омывать женщину - тогда она в панике даже не подумала, что это неправильно. Женщину омывает женщина.Полный текст и видео показаний - в материале \\"КП\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРаботников морга в Кабардино-Балкарии уличили в мошенничествеСотрудники вымогали деньги у родственников умерших [подробности]