Во Владикавказе после взрыва в магазине из-за утечки газа следователи начали проверку

Фото с места ЧП

После взрыва в трехэтажном магазине Владикавказа утром 12 февраля следователи начали проверку. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по Северной Осетии, выясняются точные причины происшествия и число пострадавших.

- В настоящее время спасательными службами проводится разбор завалов. Следователи следственного управления также работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют в ведомстве.

Власти ранее заявили, что под завалами находился только охранник. Мужчина чудом уцелел. Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Как-то выполз»: во Владикавказе охранник взорвавшегося магазина рассказал о чудесном спасении

Власти назвали предварительной причиной происшествия утечку газа (подробнее)