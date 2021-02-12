На Ставрополье задержаны два боевика за нападение на Дагестан в 1999 году

Фото задержания: СКР

В Ставропольском крае задержали двух жителей Нефтекумского района Арифуллу Авезова и Ахмета Терекбаева. Их подозревают в участие в Ботлихских событиях на стороне боевиков, следует из сообщения СКР.

Следствие установило, что задержанные добровольно участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Члены банды Басаева и Хаттаба убили 33 человека, еще 34 - ранили. Авезову и Терекбаеву вменяют статьи "Посягательство на жизнь военнослужащего", "Бандитизм" и "Вооруженный мятеж".

ДОСЬЕ KP.RU

7 августа 1999 года на Ботлихский район Дагестана напали боевики Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Численность банды - не менее тысячи человек. В ходе ожесточенных боев им удалось пробраться вглубь района, но затем их продвижение заблокировали федеральные войска.

К 24 августа боевиков удалось выбить с занятой территории. К сентябрю группировка рассеялась. С момента окончания сражений на Северном Кавказе ввели режим контртеррористической операции.

По состоянию на 2021 год в России осуждены более 80 участников банды. Правоохранительные органы продолжают устанавливать причастных к вооруженному конфликту.

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