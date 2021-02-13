Полиция исключила версию теракта в торговом центре Владикавказа

Фото с места событий

МВД исключила версию теракта в торговом центре Владикавказа. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.

Версию опровергли после экспертизы. В пробах не обнаружили взрывчатых веществ.

12 февраля, в семь утра, в Северной Осетии прогремел сильный взрыв. В этот момент все зашаталось, уверяют очевидцы. В радиусе 40-50 метров от обрушившегося здания, в котором находились супермаркет и стоматология, валялись осколки стекла, магазинные тележки для покупок и прочие металлические предметы.

В это время в ТЦ находился один человек - охранник. Под утро он заснул, а проснулся уже в момент взрыва. Мужчина чудом не пострадал - кроме того, он отказался от помощи медиков.

Следователи по факту проводят проверку и устанавливают причину ЧП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительной причине, в торговом центре произошла утечка газа. Такую версию озвучил зампред правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.

- Характер взрыва предварительно позволяет сказать об утечке газа, - сказал он.

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