Под Махачкалой во время задержания произошла массовая стычка

Фото с места событий Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане во время задержания подозреваемых по делу о двух убийствах в январе произошла массовая стычка. Об этом рассказал источник "КП" из числа жителей поселка Тарки, где и случился конфликт.

- Утром приехала полиция задержать несколько молодых людей по делу убийствах, которые были в январе. Но местные жители были против. Сотрудники сделали предупредительный выстрел в воздух, а это только накалило обстановку. Ну и произошла небольшая стычка. Причем кто был против кого - не понятно, - рассказал собеседник издания.

Сейчас конфликт исчерпан. Был кто-то задержан за стычку - не известно. Официальных комментариев по инциденту пока не поступало.

В январе в поселке Тарки произошло сразу два громких убийства. 3 января на склоне горы Тарки-Тау было обнаружено тело 23-летнего антинаркотического активиста Вали Абдурагимова. Парень катался по склону на лошадях. Его убийца уже дал признательные показания - он убил активиста из ружья.

Местное население собрало сход и требовало выселения жителя, обвиненного активистом в распространении наркотиков. В ходе прений кто-то пустил слух, что подозреваемый в убийстве дома. Люди пошли проверять информацию. На месте завязалась драка, в ходе которой от ножевого ранения скончался еще один человек.

По факту смерти активиста и еще одного жителя возбуждены уголовные дела по статье "Убийство".

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