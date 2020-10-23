Ворвался в ресторан с «Сайгой» наперевес: убийцей бойца ММА оказался дагестанский депутат

Мурадисов направляется в кафе, чтобы свести счеты с бойцом ММА. Фото: стоп-кадр

Убийцей известного бойца MMA Шамиля Абдулмуслимова оказался дагестанский депутат. По сведениям, находящимся в открытом доступе, задержанный является членом собрания депутатов одного из районов республики.

Преступление произошло 22 октября в клубе «Вайнах», находящемся в Хасавюрте. Здесь у Абдулмуслимова и убийцы была назначена встреча для решения земельного вопроса. Однако беседа закончилась неудачно, и депутат уехал ни с чем.

Уехал, как оказалось, за оружием. Народный избранник решил расправиться с обидчиком, кроме того, к нему присоединился сын.

— Он ворвался в ресторан с «Сайгой» наперевес, за ним — сын с охотничьим ружьем. Они открыли шторку, за которой сидел Абдулмуслимов, и расстреляли его в упор, — сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах.

Товарищи бойца, шокированные таким развитием событий, попытались остановить мужчин. В результате преступники задержались в ресторане до приезда полиции. Их задержали с поличным.

Следственное управление СКР по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемым может грозить до 15 лет колонии.

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