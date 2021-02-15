На Кавказе всем миром собирают деньги для мальчика с редким заболеванием. Спортсмены, бизнесмены, блогеры, простые старики и работяги — все так искренне откликнулись на чужую беду, что месяца еще не прошло, как семья маленького Адама Нагоева из села Карагач получила на расчетный счет почти 30 млн рублей!По всей Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии взрослые мужчины в свободное от работы время даже в самую скверную погоду дежурят на трассах и улицах с плакатами о срочном сборе умирающему ребенку. Понимая, что времени на спасение катастрофически мало, в ярких зеленых жилетах с опломбированными банками они обходят дома и квартиры в городах и селах. Только за один день в Чегеме собрали почти миллион! Деньги после акций рассыпают на ковре в просторной комнате. Вот так, сидя на коленях, добровольцы складывают купюру к купюре, а затем помещают в машинку для точного расчета:Жертвуют и по 50 рублей, и 20 тысяч разом, рассказывают волонтеры. Накануне полмиллиона семье Адама перевела популярный визажист и блогер Гоар Аветисян, приехавшая на Северный Кавказ в гости из Москвы. А на прошлой неделе группа людей, встретившая волонтеров на улице, вручила восемь пачек тысячных купюр - в сумме 800 тыс. рублей! Те, кто не имеют больших денег, но очень хотят помочь, жертвуют ювелирные украшения.Больше всего поразили активистов неизвестные благотворители, которые в КБР прямо на дороге пожертвовали ребенку сказочное состояние и захотели остаться инкогнито.- В Хасанье [село в Кабардино-Балкарии, - Ред.] подъехал автомобиль и при нас мужчины перевели 8 млн рублей! - делится волонтер. - Они настояли на том, чтобы никаких видео мы не записывали. Никто из местных их не знает, возможно, приехали погостить к родственникам.Адам Нагоев страдает прогрессивной формой СМА. По рассказу мамы Адият, мальчик родился на вид совершенно здоровым. Да, вспоминает она, были небольшие проблемы. Например, в два месяца не открывался глазик, но после курса лечения все восстановилось.- Когда пришло время учить сына садиться, его грудная клетка начала деформироваться. Мы обратились повторно к врачу. Нам сказали, что у Адама подозрение на СМА-1 типа. Диагноз подтвердили генетики. Врачи пытались нам помочь, но заболевание настолько редкое, а для нашей глубинки вообще незнакомое, что мы оказались беспомощными. Поддерживающие препараты [Включенный в список жизненно важных лекарств разрешенный для использования в России препарат «Spinraza» - прим. Ред. ] — это лишь временная мера. Я не могла свыкнуться с мыслью, что больше ничего нельзя сделать. Когда же увидела, что на крик о помощи семьи с малышом с тем же диагнозом откликнулись люди, я поняла, что и у моего сына есть надежда на полное исцеление.Адият привела в пример историю больного СМА мальчика Магомеда Тюбеева. Он тоже из Кабардино-Балкарии, мы писали о нем, в кратчайшие сроки таким же образом его семье собрали необходимые 2,5 млн долларов на генетическую терапию препаратом «ZOLGENSMA».Спинальная мышечная атрофия — это редкая наследственная болезнь, вызванная генетическим дефектом в гене SMN1. Ген кодирует белок, необходимый для выживания крупных нервных клеток, которые обеспечивают поддержание тонуса мышц. Из-за уменьшения уровня этого белка снижается функция нейронов и возникает атрофия, то есть ослабление, уменьшение мышц в размерах. СМА наследуется по аутосомно-рецессивному типу — для проявления мутации дефектный ген должен быть у обоих родителей. Общая распространенность заболевания составляет 1 случай на 10 тысяч, но носителем дефектного гена является один из 50 человек.«ZOLGENSMA» представляет собой нормальную копию гена SMN1, встроенную в геном специального вируса. Препарат вводится внутривенно один раз. Его работа заключается в том, что в клетках начинает производиться нормальный белок SMN1, а это должно благоприятно влиять на течение болезни.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ«Небогатый Кавказ отдает все, что может»: на лечение больного ребенка собрали целую гору денегГодовалому мальчику нужно 160 млн рублей на укол (подробнее)