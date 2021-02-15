«Комсомолка» рассказывает последние новости о деле Арашуковых на 15 февраля 2021: Когда начнется суд над Рауфом и Раулем Арашуковыми, что будет с отелем-дворцом, почему недвижимость на 1,5 миллиарда не собираются пускать в пользу государства и чем болел младший Арашуков?В данный момент экс-сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесии вместе с отцом находятся в СИЗО «Лефортово». В июле 2020 года следствие сформулировало обвинение, после чего с ним должны ознакомиться сами обвиняемые и их адвокаты.КОГДА НАЧНЕТСЯ СУД?По словам адвокатов, уголовное дело насчитывает более 300 томов. Кроме того, разбор бумаг затягивается из-за условий «Лефортово». Из-за условий изолятора, защитники могут встречаться с подозреваемыми, в среднем, раз в две недели.Отметим, что недавно дело застопорилось из-за коронавируса. Им переболел экс-сенатор Рауф Арашуков. Последние новости «Комсомолке» сообщил глава адвокатской коллегии, защищающей семью, Владимир Постанюк.– Рауф уже вернулся из «Матросской тишины», куда его перевели на время болезни. С ним все хорошо, мы продолжаем знакомиться с материалами уголовного дела. Процесс практически подошел к концу. Однако остается достаточно много работы по ознакомлению с уликами, приобщенными к уголовному делу. Назвать какие-то точные сроки сейчас сложно, но, думаю, мы закончим знакомиться с этим весной, – сообщил «КП - Северный Кавказ» работающий с семьей Арашуковых адвокат Владимир Постанюк,Напомним, что, по версии следствия, в начале 2000-х годов Рауль Арашуков создал преступную группировку для контроля оборота газа на Ставрополье, а позже в Карачаево-Черкесии и других регионах СКФО. Позже туда вошел его сын Рауф, сделавший головокружительную карьеру в политике.Однако в 2010 году, по версии следствия, появилось сразу два человека, которые угрожали раскрыть деятельность группировки. Лидера молодежного движение «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и помощника президента КЧР Фраля Шебзухова поручил уничтожить Рауль Арашуков. А его сын, будущий сенатор Рауф, дал заказ. В результате оба мужчины были убиты.Кроме того, следствие считает Арашуковых причастным к крупным финансовым махинациям через аффилированные компании. Так с 2012 по 2017 гг. в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 миллиардов рублей, в Карачаево-Черкесии — на 1 миллиард рублей. В Дагестане с декабря 2007 года и по март 2016 г. также было похищено газа на 1,38 миллиарда рублей. Следствие готово доказать причастность к этим хищениям Рауля Арашукова, занимавшего в те годы высокие должности в дочерних предприятиях «Газпрома».«ЛИШНИЕ» 1,5 МИЛЛИАРДАКроме того, в данный момент рассматривается еще один судебный иск на 1 миллиард 469 миллионов рублей. Это, по рассчетам Генпрокуратуры, стоимость имущества Арашуковых. Его собираются обратить в пользу государства – ведь за все годы работы отец и сын едва ли заработали десятую часть этой космической суммы. А раз источник дохода неизвестен – он может быть коррупционным.– Сейчас действительно идет рассмотрение этого дела. Но Генпрокуратура причислила к имуществу Арашуковых недвижимость, автомобили, предметы роскоши, которые принадлежат родственникам, водителям и так далее, – объясняет «Комсомолке» адвокат Владимир Постанюк. – Однако каким образом все это относится к моим подзащитным, пока совершенно неизвестно. Например драгоценности сестры Рауфа. Она состоятельная женщина, получавшая серьезные деньги. Да, она могла позволить себе приобрести очень, очень недешевые вещи из драгоценных металлов, камней. Но почему это причисляют к собственности Рауфа или Рауля? Поэтому мы потребовали доказать, на каком основании каждая конкретная вещь относится к моим подзащитным.Будут сражаться Арашуковы и за свое семейное гнездышко. По словам адвоката, гостиничный комплекс Адиюх Пэлас был построен и отремонтирован на деньги семьи и наследство, доставшиеся не только Раулю Арашукову, но и его братьям. Поэтому никаких прав претендовать на один из самых знаменитых и роскошных «дворцов» в Карачаево-Черкесии у Генпрокуратуры, по мнению семьи, нет.ЕЩЁ ПО ТЕМЕГенпрокуратура: член Совфеда Арашуков нажил имущества почти на 1,5 миллиарда рублейГенпрокуратура собирается обратить в доход государства все квартиры и машины бывшего депутата Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова и бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания России Рауфа Арашукова (подробности).КСТАТИ«Отец дал указание организовать два убийства»: появились новые подробности дела АрашуковаПоявились новые подробности по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова. Следствие уточнило обвинения против бывшего члена Совета Федерации. Добавились ещё три эпизода преступной деятельности. Подробности сообщили адвокаты подозреваемого (подробности).