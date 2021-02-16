Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 16 февраля

Иллюстративное фото
Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 16 февраля 2021 года. Рассказываем об актуальных сведениях по инфицированным.
1. Ставрополь - 8236 случаев;
2. Буденновский район - 2643 случая;
3. Невинномысск - 2291 случай;
4. Георгиевский горокруг - 2207 случаев;
5. Шпаковский район - 1958 случаев;
6. Пятигорск - 1919 случаев;
7. Кисловодск - 1832 случая;
8. Благодарненский горокруг - 1512 случаев;
9. Ипатовский горокруг - 1467 случаев;
10. Кочубеевский район - 1426 случаев;
11. Петровский район - 1335 случаев;
12. Новоалександровский горокруг - 1345 случаев;
13. Минераловодский горокруг - 1350 случаев;
14. Труновский район - 1219 случаев;
15. Левокумский район - 1167 случаев;
16. Нефтекумский горокруг - 1183 случая;
17. Красногвардейский район - 1113 случаев;
18. Апанасенковский район - 1089 случаев;
19. Изобильненский район - 1055 случаев;
20. Ессентуки - 1092 случая;
21. Александровский район - 880 случаев;
22. Советский горокруг - 848 случаев;
23. Предгорный район - 842 случая;
24. Железноводск - 862 случая;
25. Грачевский район - 820 случаев;
26. Курский район - 765 случаев;
27. Арзгирский район - 779 случаев;
28. Туркменский район - 757 случаев;
29. Кировский горокруг - 579 случаев;
30. Новоселицкий район - 527 случаев;
31. Степновский район - 424 случая;
32. Андроповский район - 348 случаев;
33. Лермонтов - шесть случаев.
СТАСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
По состоянию на 16 февраля:
- заболели 45876 (+157);
- вылечили 41140 (+75);
- умерли 1008 (+3).