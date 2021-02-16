Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 16 февраля

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 16 февраля 2021 года. Рассказываем об актуальных сведениях по инфицированным.

1. Ставрополь - 8236 случаев;

2. Буденновский район - 2643 случая;

3. Невинномысск - 2291 случай;

4. Георгиевский горокруг - 2207 случаев;

5. Шпаковский район - 1958 случаев;

6. Пятигорск - 1919 случаев;

7. Кисловодск - 1832 случая;

8. Благодарненский горокруг - 1512 случаев;

9. Ипатовский горокруг - 1467 случаев;

10. Кочубеевский район - 1426 случаев;

11. Петровский район - 1335 случаев;

12. Новоалександровский горокруг - 1345 случаев;

13. Минераловодский горокруг - 1350 случаев;

14. Труновский район - 1219 случаев;

15. Левокумский район - 1167 случаев;

16. Нефтекумский горокруг - 1183 случая;

17. Красногвардейский район - 1113 случаев;

18. Апанасенковский район - 1089 случаев;

19. Изобильненский район - 1055 случаев;

20. Ессентуки - 1092 случая;

21. Александровский район - 880 случаев;

22. Советский горокруг - 848 случаев;

23. Предгорный район - 842 случая;

24. Железноводск - 862 случая;

25. Грачевский район - 820 случаев;

26. Курский район - 765 случаев;

27. Арзгирский район - 779 случаев;

28. Туркменский район - 757 случаев;

29. Кировский горокруг - 579 случаев;

30. Новоселицкий район - 527 случаев;

31. Степновский район - 424 случая;

32. Андроповский район - 348 случаев;

33. Лермонтов - шесть случаев.

СТАСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

По состоянию на 16 февраля:

- заболели 45876 (+157);

- вылечили 41140 (+75);

- умерли 1008 (+3).