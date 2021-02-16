Накануне Ставрополь встал в десятибалльных пробках из-за сильного снегопада Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе 16 февраля из-за сильного снегопада образовался транспортный коллапс. Со сложной ситуацией по пути на работу и учебу столкнулись жители краевого центра. Они вынуждены этим утром стоять в долгих пробках.

Накануне Ставрополь встал в десятибалльных пробках из-за сильного снегопада.

– Будет усиление снега и завтра с утра будет у нас в городах коллапс, особенно что касается крупных наших территорий. Поэтому давайте побережем друг другу нервы и оставим детей дома, – заявил вечером 15 февраля Владимиров, возвращаясь домой после работы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 16 февраля в большинстве районов региона прогнозируется сильный снег. Температура может опустится до -9 градусов. 17 февраля, местами, снегопады продолжатся. А погода станет еще более холодной – до -11 градусов днем.

Тем временем для поддержания дорог края в нормативном состоянии дежурят около 360 единиц специальной техники. Ситуация в дорожном комплексе Ставрополья в текущих погодных условиях остается на контроле губернатора края Владимира Владимирова.