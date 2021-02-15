На обработку покрытия автотрасс Ставрополья израсходовали более 7 тысяч тонн антигололедной смеси. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Для поддержания дорог края в нормативном состоянии дежурят около 360 единиц специальной техники. Ситуация в дорожном комплексе Ставрополья в текущих погодных условиях остается на контроле губернатора края Владимира Владимирова.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что накануне Ставрополь и близлежащие районы засыпало снегом, в регионе КМВ наблюдается обледение проезжей части.

По прогнозам синоптиков, погодные условия будут только ухудшаться. К вечеру температура опустится местами до минус 12 градусов, осадки в виде снега усилятся. Снежная и холодная погода продержится на Ставрополье до 1 марта.