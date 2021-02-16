Как выглядит Ставрополь после снегопада 16 февраля 2021 года, рассказывают и показывают журналисты «Комсомолки». Сегодня утром из-за сильного снегопада образовался транспортный коллапс.Со сложной ситуацией по пути на работу и учебу столкнулись жители краевого центра. Они вынуждены были этим утром стоять в долгих пробках. Часть горожан опоздали на учебу и на работу.А накануне Ставрополь встал в десятибалльных пробках из-за сильного снегопада. В связи с таким прогнозом губернатор края Владимир Владимиров сделал заявление, пока ехал по пробкам с работы домой.- Снег не прекращается. Завтрашнее утро в плане транспорта обещает быть в заснеженных городах непростым. Считаю, что тем, у кого ситуация позволяет - 16 февраля надо предоставить возможность оставить детей дома, не вести в школу и садик, - сказал Владимиров.Глава края уточнил, что образовательные учреждения при этом будут работать в обычном режиме.По прогнозам синоптиков, сегодня снежные осадки доберутся до региона Кавказских Минеральных Вод и восточных районов. Спецтехника больше суток работает в усиленном режиме, автоинспекторы осуществляют непрерывный надзор за участками, где наблюдаются сложные дорожные и метеорологические условия.- На сегодняшний день на федеральных и региональных дорогах дежурят более 280 единиц дорожной техники. За прошедшие сутки израсходовано более 6 тысяч тонн противоголеледных материалов. Работы по расчистке дорог ведутся в круглосуточном режиме. Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения, быть предельно внимательными, - прокомментировал «КП-Северный Кавказ» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Александр Ротов.Так, за прошедшие сутки сотрудники ДПС Ставрополя, Изобильненского, Шпаковского, Александровского, Грачевского районов, Специализированного батальона и спецвзвода неоднократно приходилось оказывать помощь автолюбителям, попавшим в сложную дорожную ситуацию.Например, в Грачевском районе наряд ДПС при патрулировании увидел стоящий на аварийных огнях автомобиль с прицепом, водитель которого пытался вручную выкопать увязшие в снегу колеса.Выяснилось, что мужчина купил эту машину накануне и не успел переобуть на зимний вариант шин.Автомобиль на летней резине увяз в рыхлом снегу очень быстро, и чем дольше водитель пытался освободиться, тем основательней зарывались в снег колеса. Помощи ждать было не от кого: на практически пустой заснеженной трассе желающих помощь не нашлось. Выбраться из этой ситуации ставропольцу помогли правоохранители.Кстати, в связи со сложившейся негативной дорожной ситуацией, Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения с настоятельной рекомендацией не пользоваться по возможности личным транспортом и отказаться от поездок на дальние расстояния.Не оставляйте без помощи автолюбителей, попавших в сложную ситуацию. Осадки в виде снега продлятся до конца этой недели. Будьте бдительны!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ставрополе 16 февраля из-за сильного снегопада образовался транспортный коллапсГорожане вынуждены стоять в долгих пробках, чтобы успеть на работу и на учебу (подробнее)