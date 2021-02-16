Ставропольских водителей из-за снегопада призывают на время отказаться от поездок

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставропольских водителей 16 февраля 2021 года на время призвали отказаться от поездок из-за сильного снегопада. В первую очередь, это касается неопытных автомобилистов.

Если поездки не избежать, просят выбрать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений, соблюдать дистанцию.

Водителям и всем пассажирам - использовать ремни безопасности, а дети должны быть в специальных удерживающих устройствах. Также внимательными следует быть и пешеходам.

На заснеженном, мокром и обледеневшем дорожном покрытии автомобиль не может остановиться мгновенно. Поэтому нужно сначала убедиться, что водитель уступает вам дорогу.

Сегодня, 16 февраля, в Ставрополе из-за сильного снегопада образовался транспортный коллапс. Со сложной ситуацией по пути на работу и учебу столкнулись жители краевого центра.

Они вынуждены были этим утром стоять в долгих пробках. Наш край активно борется с непогодой. Не секрет, что наибольший объем проблем выпал на долю дорожных служб и водителей. Коммунальные службы работают круглосуточно.

В одном только Ставрополе — порядка 100 единиц техники. Но едва расчищают дороги, как их засыпает вновь.

- На сегодняшний день на федеральных и региональных дорогах дежурят более 280 единиц дорожной техники. За прошедшие сутки израсходовано более 6 тысяч тонн противоголеледных материалов. Работы по расчистке дорог ведутся в круглосуточном режиме. Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения, быть предельно внимательными, - прокомментировал «КП-Северный Кавказ» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Александр Ротов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на ставропольской дороге машина на летней резине увязла в снегу.