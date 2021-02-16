Больше, чем за всю карьеру: сколько заработал Аслан Карацев за выход в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Карацев — 114-я ракетка мира Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Аслан Карацев за выход в полуфинал крупнейшего чемпионата Australian Open — одного из четырех турниров «Большого шлема», получит больше 662 тысяч долларов. О чем рассказали в микроблоге ATP Cup (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в соцсети. До игры в Мельбурне за всю свою карьеру теннисист из Владикавказа заработал $ 618,3 тысячи.

Российский теннисист Карацев — 114-я ракетка мира, сенсационно дебютировал в Australian Open. В четвертьфинале 16 февраля 27-летний игрок, выступавший на уровне челленджеров, блестяще обыграл 18-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии (2/6, 6/4, 6/1, 6/2).

А перед этим победил 9-ю ракетку мира Диего Шварцмана и 21-ю ракетку — Феликса Оже-Альяссима. Аслан стал настоящим открытием в мире тенниса. Сегодня станет известно, с кем он поборется за выход в финал. Путевку в 1/2 разыгрывают 1-я ракетка мира Новак Джокович (Сербия) и 6-я ракетка планеты Александр Зверев (Германия).

- Что бы я ответил, если бы мне месяц назад сказали, что я буду играть в полуфинале Australian Open? Я бы просто рассмеялся, никогда в жизни не поверил бы. С кем хотелось бы сыграть, Новаком или Зверевым? Пока даже не думал об этом, вы что! - поделился россиянин после выхода в полуфинал.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Футбольный клуб «Алания» требует от властей Владикавказа переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева, о чем написали у себя в соцсетях. Улица находится в Иристонском муниципальном округе между Мордовцева и Павленко. Ее так назвали в память болгарского коммунистического и общественного деятеля Георгия Димитрова.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Российский теннисист Аслан Карацев вошел в полуфинал чемпионата Australian Open

Дебютант из Владикавказа выбивает из крупнейшего турнира всемирно известных игроков (подробнее)