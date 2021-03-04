«Натанцевала»: на дагестанской свадьбе деньги мели метлой

Дагестанскую свадьбу обсуждают в соцсетях Фото: Евгения ГУСЕВА

Дагестанские свадьбы славятся своей роскошью. Независимо от того, насколько богаты родители жениха и невесты, праздник должен быть шикарным и вызывающе пышным. Так, чтобы, «пир — на весь мир». Гуляют на свадьбе от 500 до 1500 человек, иногда всем селением.

Один из важнейших моментов праздника — танец молодоженов. Но, перед тем, как станцевать с уже законным супругом, невеста должна станцевать со всеми мужчинами. Красавица-невеста кружит, а мужчина танцует вокруг нее и бросает деньги. Купюры потом собирает подружка невесты и новобрачные на собранную сумму закупают все, что необходимо для дома.

Видеокадры с дагестанской свадьбы, где пол буквально устелили деньгами, опубликовали в социальных сетях. Невеста, судя по всему, долго танцевала! Мужчины набросали столько купюр, что подружке невесты пришлось вооружиться метлой и двумя помощницами, чтобы собрать все, что оказалось на полу банкетного зала, благодаря щедрости гостей.

- Порой хочется всего лишь быть ребёнком на дагестанской свадьбе, - прокомментировали происходящее в кадре пользователи соцсетей.

Стоит отметить, что по дагестанским традициям дарить молодоженам сервизы-технику-комплекты не принято, гости дарят конверты с деньгами и драгоценности.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Подкатил как профессионал»: невероятно дорогой кортеж на дагестанской свадьбе поразил соцсети

Для того, чтобы организовать самую необычную свадьбу не всегда нужно тратить миллионы, писать красивый сценарий или ехать на Мальдивы. Достаточно очень любить свою работу и подходить ко всему с изобретательностью и любовью. Эту простую истину доказал обычный дагестанский дальнобойщик, «подкативший» к невесте так, как этого не делал ещё никто — на кортеже из элитных грузовиков.

(подробности)