Отмена занятий в школах Ставропольского края 18 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу в мороз

«КП-Северный Кавказ» выяснила, будут ли учиться школьники 18 февраля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отмена занятий в школах Ставропольского края 18 февраля 2021 года, рассказываем в материале «КП-Северный Кавказ», когда и как продолжится обучение у детей края.

Напомним, что в Ставрополе уже второй день из-за сильного снегопада образовался транспортный коллапс. Со сложной ситуацией по пути на работу и учебу столкнулись жители краевого центра. Они вынуждены были прошлым и этим утром стоять в долгих пробках.

Губернатор Владимир Владимиров продлил режим свободного посещения школ и детских садов. Об этом он объявил во время «Прямой линии». Такое решение принято в связи с плохой погодой. Мера поможет обезопасить жизнь детей и работу коммунальных служб. Последний факт подтвердил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Мера продержится, как минимум, до 17 февраля включительно. Если погода не изменится, то режим продлится.

- Особенно это касается Кавминвод, тот снеж