В Ставрополе до конца недели возможны обильные осадки

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

До конца недели в Ставрополе еще возможны обильные осадки. А значит, коммунальные службы продолжат работать в круглосуточном режиме.

Администрация Ставрополя просит водителей без сильной необходимости не выезжать на личном транспорте, пешеходам быть предельно внимательными при переходе проезжей части и вблизи зданий, с которых может падать снег.

Чтобы обеспечить безопасное движение транспорта, на городские дороги коммунальщики высыпали около 5 тысяч тонн пескосоляной смеси. Расчистили 230 км автодорог, 97 км тротуаров, 474 остановки и 61 сквер. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рассказали, кто отвечает за уборку снега на придомовых территориях. Во избежание травматизма среди граждан необходимо посыпать тротуары песчано-солевой смесью и антигололедными реагентами.

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