Ставропольцам рассказали, кто отвечает за уборку снега на придомовых территориях

Фото: Управление Ставропольского края - государственная жилищная инспекция

Из-за обильных снегопадов государственная жилищная инспекция Ставрополья напоминает управляющим организациям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам о своевременном выполнении уборочных работ на придомовых территориях.

Согласно жилищному законодательству работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включают очистку придомовой территории от снега и наледи, уборку снега на тротуарах, очистку крышек люков, колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда, а также уборку площадки перед входом в подъезд.

При снегопадах очистка тротуаров должна производиться непрерывно. Накапливающийся на крышах снег должен сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах формироваться в валы.

Собираемый во дворах и на внутриквартальных проездах снег допускается складировать на свободной территории. Во избежание травматизма среди граждан необходимо посыпать тротуары песчано-солевой смесью и антигололедными реагентами.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным Ставропольского Гидрометцентра, 17 февраля 2021 в крае ожидается: очень сильный снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Ставропольцев просят подобрать не скользящую обувь с устойчивой, желательно – микропористой или ребристой подошвой. Избегаи те длительного нахождения вблизи стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.

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