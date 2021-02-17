В Дагестане почти 32 тысячи человек остались без света из-за непогоды

Из-за метели и снегопадов без света остались два района республики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Дагестане без света осталось 35 населенных пунктов. Это почти 32 тысячи человек. Линии электропередач пострадали из-за непогоды. На протяжении двух последних дней южный регион засыпает снегом.

– Локальные нарушения электроснабжения фиксируются с 09.52 мск 17 февраля в Акушинском районе Дагестана. Снегопад спровоцировал увеличение нагрузки на провода, а также налипание снега на линии электропередачи. Это привело к нарушению энергоснабжения. Из-за непогоды также сегодня рано утром были отмечены локальные нарушения энергоснабжения в Буйнакском районе, которые энергетикам удалось ликвидировать в течение полутора часов, – сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

Из-за отключения 125 трансформаторов без электроэнергии осталось 35 населенных пунктов. Это около 32 тысяч человек, в том числе почти 8 тысяч детей. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется без перерывов.

– Восстановление электроснабжения ведут 4 бригады, в том числе 14 энергетиков, 4 единицы спецтехники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения большей части потребителей – 13.00 мск, – резюмирует пресс-служба энергетической компании.

Напомним, что уже двое суток Дагестан заваливает снегом. Днем средняя температура колеблется в районе -5 градусов, ночью падает до -12. Порывы ветра достигают скорости 15 м/с.