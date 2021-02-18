Силовики поймали троих боевиков из банды Басаева и Хаттаба, убивших в 2000 году 33 полицейских

Сейчас следователи допрашивают подозреваемых, устанавливают их роли в совершенном преступлении Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следствие установило трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на пермских правоохранителей в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Инцидент произошел 29 марта 2000 года, около села Джани-Ведено в Чечне. Эти мужчины вместе с другими бандитами, всего 200 человек, посягнули на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района Чечни.

Полицейские в тот день ехали в автоколонне к месту проведения специальной операции по восстановлению конституционного порядка на территории республики. Нападение на них длилось около шести часов.

Бандиты за это время убили 33 сотрудника правоохранительных органов. Захватили в плен и впоследствии убили еще 10 сотрудников ГУВД Пермской области. В результате 102 правоохранителя и военнослужащих получили вред здоровья различной степени тяжести.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемых, устанавливают их роли в совершенном преступлении. Ранее эти злоумышленники уже были осуждены.

Как сообщали в пресс-службе СК РФ, с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам до 19 лет колонии более 80 участников нападения на Дагестан, в отношении некоторых дело закрыто в связи с их смертью (в том числе Басаева), еще несколько десятков в розыске.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Верховный суд Чечни признал участника банды Басаева Руслана Батаева виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ему назначено наказание в 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Выяснилось, что Батаев в 1999 году принимал участие в вооруженном нападении на военнослужащих федеральных сил в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни в составе банды Басаева и Хаттаба.