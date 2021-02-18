Что произошло после полуфинала Карацев - Джокович на Australian Open 2021

Аслан Карацев стал открытием в мире тенниса Фото: REUTERS

Полуфинал Australian Open 2021 стал самым неожиданным за всю историю чемпионата. Впервые дебютант сыграл в 1/2 с лучшей ракеткой планеты! Матч Карацев — Джокович в Мельбурне смотрели даже те, кто ничего не смыслит в теннисе. На малой родине россиянина турнир собрал у телевизоров едва ли не всех.

- Никогда бы не поверил, что начну смотреть теннис! - признавались перед матчем новоиспеченные болельщики в Северной Осетии. - Гордимся!

Земляк теннисиста Валерий Газзаев — сегодня депутат Госдумы, а раньше тренер сборной России и ЦСКА, перед полуфиналом предсказал: «Теперь в Осетии будут заниматься не только борьбой и футболом, но и теннисом».

Игра сегодня шла напряженно. Карацев и Джокович — оба допускали невынужденные ошибки. Аслан, хоть и дебютант, заставил серба немного поволноваться. Россиянин двигался уверенно, несмотря на невезение — трос сетки предательски «играл» в пользу серба. Первые два сета Карацев проиграл в жесткой борьбе (3:6, 4:6). Третий, увы, тоже (2:6).

Аслан Карацев 10 лет шел к этому моменту. Это невероятное для теннисиста достижение, даже не смотря на поражение. Представьте, серб Новак Джокович — 1-я ракетка планеты, победитель 17 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и обладатель «карьерного» «Большого шлема». Звезда мирового тенниса — он ни разу не видел игры Карацева. Россиянин выступал на уровне челленджеров — крепких среднячков, и впервые принял участие в серьезном матче с сильнейшим соперником. На Australian Open он пришел 114-й ракеткой мира, а сейчас взлетел на 42-е место.

Если бы Аслан пробился в финал чемпионата, то вошел бы в топ-30 рейтинга. А победа сделала бы его 14-й ракеткой мира.

- Это было легендарно! - поддерживают Карацева земляки. - У него все впереди! Он у Джоковича три брейка сделал!

- Заставил полюбить теннис своей игрой людей, которые даже никогда не понимали этот вид спорта! - восхищаются им болельщики из Владикавказа, города, где родился Аслан.

Прошедший в финал серб Джокович после матча поздравил Карацева:

- Не уверен, что когда-то в истории дебютант доходил до полуфинала. Он большой молодец. Поздравляю его.

Напомним, что за выход в полуфинал 27-летний Карацев заработал больше, чем за всю карьеру! После его победы в четвертьфинале над 18-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии (2/6, 6/4, 6/1, 6/2) футбольный клуб из Осетии «Алания» даже предложили переименовать улицу Димитрова во Владикавказе в проспект Карацева. Хотя изначально ее назвали в память болгарского коммунистического и общественного деятеля Георгия Димитрова. Аслан только посмеялся и ответил, что «это чересчур».

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