Несостоявшаяся Золушка мирового тенниса: Аслан Карацев уступил победу Новаку Джоковичу

Стали известны итоги самой волнующей игры Фото: REUTERS

В Мельбурне прошел полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Матч Карацев — Джокович стал самым горячим. Встретились дебютант и первая ракетка планеты!

Два часа игра шла ярко и очень напряженно. Карацев с первых минут завязал упорную борьбу, волновались оба, но допускал неточности. Шли промахи с задней линии, Джокович всухую выиграл гейм. Серб играл стабильнее, россиянин попадался на невынужденных ошибках. В конце второго сета Джокович тоже допустил вторую за игру невынужденную ошибку. Свой брейк-пойнт Аслан загубил промахом, но после получил еще один и довел гейм до победы. Новак ошибался и быстро исправлялся.

Карацев старался не теряться в игре, хотя трос сетки часто «подыгрывал» сопернику. Матч был живым и равным, несмотря на то, что россиянин — «новичок», а серб — абсолютный лидер. Успех был переменчивым для обоих, что сильно подогревало интерес болельщиков. Карацев, несмотря на равную и упорную игру, проиграл первый и второй сет (3:6, 4:6).

Третий сет был очень напряженным. Карацев сумел взять подачу соперника с первого розыгрыша и ударом навылет с задней линии сравнял счет до 2:2. Болельщики из России ликовали, надеялись, что Аслан пойдет на четвертый сет. Но скоро преимущество уверенно взял серб, завоевав все четыре очка.

За Аслана болела вся малая родина — Северная Осетия, и сотни тысяч болельщиков по всей стране.

Напомним, профессиональный теннисист и победитель 17 турниров «Большого шлема» Новак Джокович и не знал об Аслане Карацеве, пока дебютировавший в чемпионате россиянин не вышел в полуфинал, обыграв 18-ю ракетку мира из Болгарии. Серб признал перед матчем, что противник физически очень силен, мощно двигается на задней линии и обладает потрясающим бэкхендом.

Аслан, несмотря на проигрыш в полуфинале, стал сенсацией в мире тенниса. За победу в четвертьфинале он заработал больше, чем за всю свою карьеру! Карацев никогда не принимал участия в подобного рода турнирах. Известный журналист NY Times Бен Ротенберг перед игрой заявил, что если Карацев одержит еще две победы, то «он станет самой яркой «Золушкой» в истории тенниса».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Больше, чем за всю карьеру: сколько заработал Аслан Карацев за выход в полуфинал Australian Open

Теннисист из Владикавказа блестяще дебютировал в одном из турниров «Большого шлема» (подробнее)