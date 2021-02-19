«Дети ходили синие»: в Кабардино-Балкарии задержан мужчина, истязавший сына и дочь сожительницы

Мать говорит, что все происходило в ее отсутствие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кабардино-Балкарии по подозрению в истязании малолетних детей задержали 31-летнего мужчину из города Тырныауз. По версии следователей, он систематически напивался после чего мучил 4-летнюю дочь и 2-летнего сына своей сожительницы. «Дети ходили синие», - говорят соседи, вперед матери обратившиеся в полицию.

- Получив сообщение от соседей, полицейские организовали встречу с матерью и детьми. Дети рассказали, что «дядя» наносил удары кулаками и ладонью. Мать ответила, что работает и все происходило в ее отсутствие, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в республиканском СКР.

Побои видели не только соседи. Откуда синяки, у детей часто спрашивали воспитатели в детском саду. Почему же мать бездействовала, тоже предстоит выяснить следователям. Но пока дети остаются с ней.

- Подозреваемый задержан, следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, - добавили в пресс-службе следственного комитета Кабардино-Балкарии.

На мужчину завели уголовное дело по статье 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий, путем систематического нанесения побоев и насильственными действиями).

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