Что случилось с бывшей «девушкой» Егора Крида прославившейся, как дагестанская «Барби»

Дагестанская «барби» Мариян Пашаева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ее называли девушкой Егора Крида, она играла в нескольких его клипах и блистала, как модель и сверхпопулярная блогерша. Что стало и как сейчас живет дагестанская «барби» Мариян Пашаева, разбиралась «Комсомолка».

Девушка родилась 27 марта 1997 года в Махачкале. Семья красавицы придерживалась строгих традиционных ценностей, Мариян воспитывали, как скромную мусульманку. Однако с ранних лет она привлекала слишком много внимания. Чувствуя свою исключительность, девушка захотела свободы. И сбежала из родительского дома сначала в Северную Осетию, а к шестнадцати-семнадцати годам – в Москву.

Мариян с матерью / сейчас Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Благодаря своей уникальной красоте, к 2014 году Мариян уже стала звездой соцсетей. Модельные агентства пытались затащить красавицу на подиум. Однако девушка знала себе цену. В результате красавица сразу попала в шоу-бизнес. В 2015 восемнадцатилетняя дагестанская звездочка приняла предложение от продюсеров Егора Крида. Мариян досталась роль скромной, но блистательной официантки, в которую певец влюбляется по сюжету музыкального клипа «Будильник».

После такого появления СМИ заговорили о том, что между певцом и красавицей действительно начался бурный роман. Мариян такие разговоры старательно пресекала. Но, спустя почти два года, снова появилась в клипе Крида «Не могу». И снова в роли его возлюбленной.

После съемок Мариян приписывали роман с Егором Кридом. Фото: кадр из клипа «Будильник»

Потрясающая внешность Мариян собирала тысячи комплиментов. Девушку даже начали называть двойником Анджелины Джоли. Однако, чтобы навсегда пресечь такие разговоры, красавица перекрасилась. И...превратилась в «барби»! Дагестанка, благодаря идеальной, фарфоровой коже действительно похожа на знаменитую куклу. О том же твердят и тысячи поклонников, оставляющие восторженные комментарии под каждым новым снимком в Instagram.

Однако в то же время на малой родине успехи Мариян вызывали неоднозначную реакцию. Дагестанцы начали осуждать девушку. Особенно не нравились пользователям соцсетей снимки, на которых Мариян обнажала свою красоту, «выставляла тело напоказ». Доходило до нападок, намеков на плохое воспитание, откровенных оскорблений и даже угроз.

На малой родине Мариян ругали за «слишком откровенные» фото Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка старалась не обращать внимания на негатив, однако намеки на роман со звездой и повышенное внимание СМИ были ей в тягость. С тех пор красавица стала сторониться публичности.

Сейчас Мариян ведет достаточно закрытую жизнь, практически не появляясь в поле зрения СМИ и не блистая на подиуме. Вместо этого она путешествует и наслаждается жизнью. В соцсетях красавицы то и дело появляются свидетельства роскошной жизни – то Мариан фотографируется на танке во время вояжа по азиатским странам, то публикует роскошные снимки из гор, то показывает изысканные блюда и коктейли, скрашивающие ее вечера.

Мариян Пашаеву называют дагестанской «барби». И не зря Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кроме того, знаками внимания от мужской половины человечества дагестанская «барби» явно не обделена. В ее Instagram постоянно мелькают снимки роскошных букетов, а в начале года красавица без лишних комментариев продемонстрировала новое золотое колье с драгоценными камнями.

Знаками внимания от мужской половины человечества дагестанская «барби» явно не обделена Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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