На Ставрополье школьный автобус столкнулся с тепловозом

Днем на регулируемом железнодорожном переезде школьный автобус столкнулся с тепловозом

Инцидент произошел сегодня, 19 февраля, в Буденновском округе Ставропольского края. Там, днем на регулируемом железнодорожном переезде школьный автобус столкнулся с тепловозом. Об этом рассказал губернатор края.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, автобус принадлежал одной из сельских школ округа. Он выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и поданный звуковой сигнал о запрете проезда. Там он и столкнулся с движущимся товарным поездом.

По словам Владимира Владимирова, к счастью, в момент аварии в автобусе не было детей. Дело в том, что водитель возвращался со школы, высадив детей. Однако в этом ДТП он все-таки пострадал. 56-летнего мужчину с травмами доставили в Буденновскую районнную больницу.

- В связи с инцидентом ведут работу правоохранительные органы. Движение через переезд восстановлено. Ситуация под контролем. Поручил оперативно решить вопрос о замене вышедшего из строя автобуса, - поделился Владимир Владимиров.

По словам Владимира Владимирова, к счастью, в момент аварии в автобусе не было детей

- В настоящее время движение по данной железнодорожной ветке временно прекращено до устранения последствий ДТП. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства уточняются, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 10-летний школьник провалился под лед и утонул.

Выяснилось, что вечером 25 января этого года мальчик вместе с другими ребятами катался по замерзшему на поверхности водоема льду. Расследование этого уголовного дела продолжается.

Чтобы избежать подобных трагедий следователи призывают всегда помнить о мерах безопасности при любых видах активности, в особенности при организации активного отдыха для детей и подростков.