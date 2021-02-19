На Ставрополье школьник провалился под лед и утонул

На Ставрополье сейчас снежно, а впереди праздничные дни отдыха. СКР России по краю обращает внимание всех жителей и гостей региона о необходимости соблюдения мер безопасности при катании на ватрушках, санках, лыжах, сноубордах и организации других видов активного зимнего отдыха.

В следственной практике ставропольских следователей немало примеров, когда, на первый взгляд, безобидные зимние забавы заканчивались трагедией.

Так, сейчас расследуется уголовное дело по факту обнаружении тела 10-летнего мальчика в водоеме на окраине станицы Новотроицкой Изобильненского городского округа (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Выяснилось, что вечером 25 января этого года мальчик вместе с другими ребятами катался по замерзшему на поверхности водоема льду. Школьник провалился под лед и утонул. Расследование этого уголовного дела продолжается.

Чтобы избежать подобных трагедий следователи призывают всегда помнить о мерах безопасности при любых видах активности, в особенности при организации активного отдыха для детей и подростков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про случай, который произошел днем 17 февраля на Холодных родниках в Таманском лесу Ставрополя. Несколько школьниц катались в лесу на тюбинге. Одна из них вылетела с горки и попала в замерзшую купель.

Школьницу спасли молодые жительницы Ставрополя, которые находились неподалеку. По словам ставропольчанки, которая вытаскивала девочку из чаши, школьницы гуляли в лесу одни.