В Ставрополе две девушки вытащили провалившуюся под лед школьницу

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Случай произошел днем 17 февраля на Холодных родниках в Таманском лесу Ставрополя. Несколько школьниц катались в лесу на тюбинге. Одна из них вылетела с горки и попала в замерзшую купель.

Школьницу спасли молодые жительницы Ставрополя, которые находились неподалеку. По словам ставропольчанки, которая вытаскивала девочку из чаши, школьницы гуляли в лесу одни. Об этом 19-летняя ставропольчанка по имени Алина Кизилова рассказала сайту «Победа 26».

- Вытащили школьницу за руки, сняли с нее куртку. После этого моя подруга отдала ей свою куртку, и мы отправили ее домой, — делится героиня истории.

Выяснилось, что мать пострадавшей девочки не знала о «приключениях» дочери. Школьница в порядке, за медпомощью не обращась.

Напомним, с наступлением заморозков многие отдыхающие стали выходить на лед, нередко ради красивых фото. Но из-за смены морозов на оттепель лед на городском водоеме не успевает окрепнуть и совершенно не предназначен для прогулок.

С любителями экстрима проводятся разъяснительные беседы. Администрации Ставрополя напоминает: не выходите на лед сами и не отпускайте детей на лед без присмотра!