Жителей Ставрополя просят не выходить на лед на Комсомольском пруду

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

С наступлением заморозков многие отдыхающие стали выходить на лед, нередко ради красивых фото. Но из-за смены морозов на оттепель лед на городском водоеме не успевает окрепнуть и совершенно не предназначен для прогулок.

С любителями экстрима проводятся разъяснительные беседы. Администрации Ставрополя напоминает: не выходите на лед сами и не отпускайте детей на лед без присмотра!

Для того чтобы среагировать в случае чрезвычайной ситуации, ставропольские спасатели дежурят возле водоема и зимой. Они следят за безопасностью отдыхающих с 10:00 до 18:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что погода в Ставрополе 17 февраля 2021 года поставит малоутешительный рекорд: последний раз в этот день так холодно было 10 лет назад. Температура опустится до -12 градусов, ветер поднимется до 12-14 м/с, продолжатся осадки, которых уже выпало 182% (52 мм) от месячной нормы (28 мм).

Но их хотя бы будет в разы меньше - если накануне выпало 17 мм осадков, то 17 февраля ожидается только 7 мм. В связи с такими погодными условиями в Ставрополе вновь объявили свободный режим посещения школ и детских садов.

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