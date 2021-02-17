Погода в Ставрополе 17 февраля 2021: выпадет четверть месячной нормы осадков

Столько снега в Ставрополе давно не видели Фото: Анастасия ШАРОВА

Погода в Ставрополе 17 февраля 2021 года поставит малоутешительный рекорд: последний раз в этот день так холодно было 10 лет назад. Температура опустится до -12 градусов, ветер поднимется до 12-14 м/с, продолжатся осадки, которых уже выпало 182% (52 мм) от месячной нормы (28 мм). Но их хотя бы будет в разы меньше - если накануне выпало 17 мм осадков, то 17 февраля ожидается только 7 мм.

В связи с такими погодными условиями в Ставрополе вновь объявили свободный режим посещения школ и детских садов.