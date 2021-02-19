Молодой дагестанец случайно убил и ограбил пенсионерку во время секса

По словам подозреваемого, смерть несчастной произошла из-за несчастного случая. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан

В Дагестане молодой мужчина убил свою пожилую любовницу во время секса и ограбил ее. При чем по данным источников «КП - Северный Кавказ» женщина погибла от удара, а сам подозреваемый утверждает, что ей стало плохо без видимых причин.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан, убийство 65-летней пенсионерки Татьяны произошло 27 сентября в Махачкале. На теле женщины не было видимых признаков насильственной смерти, однако судмедэкспертиза показала, что несчастная скончалась от кровоизлияния в мозг.

Расследование растянулось на месяцы. В результате полицейским все-таки удалось найти и поймать преступника. Им оказался молодой любовник Татьяны, все это время скрывавшийся от следствия.

По словам 25-летнего парня, никакого убийства не было. Он просто пришел к подруге сердца пенсионного возраста. Немного выпив, пара уединилась в спальне. Но что-то пошло не так, и женщине внезапно стало плохо. Утехи пришлось прервать, а несчастная, встав за водой, упала и сильно ударилась головой.

Слишком пылкий любовник побежал за стаканом воды, попытался привести Татьяну в чувство. Однако достаточно безуспешно. Вдруг мужчина вспомнил, что в соседней, закрытой на ключ комнате, лежат драгоценности. Не долго думая, он выбил дверь, забрал бирюльки и побежал продавать, оставив даму сердца.

– Выдвигать свою версию происходящего – это исключительно его право. Однако на наш взгляд все было иначе, – сообщил «КП - Северный Кавказ» источник, близкий к следствию. – В постели между ними произошел какой-то конфликт. Подозреваемый вспылил и ударил женщину головой о ближайшую стену. Имел он намерение ее убить или нет – неизвестно. Однако женщина скончалась, а он, осознав ситуацию, забрал ценности, продал и подался в бега.

Теперь мужчине грозят сроки за кражу чужого имущество и убийство. Расследованием уголовного дела занимается следственное управление СКР по Республике Дагестан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оскорбили мужское достоинство»: в Дагестане обиженный клиент жестоко убил двух девушек по вызову

«Комсомолка» выяснила подробности громкого и жестокого убийства двух девушек в Дагестане. Оказалось, что молодой человек пришел к ним в гости за интим-услугами и отказался платить. Одна грубая фраза ошалевших красавиц – и оскорбленный горец схватился за нож (подробности).