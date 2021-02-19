Депутат Народного собрания Дагестана Абуев опроверг сообщение о своем задержании

Герой публикации рассказал журналистам, что никаких претензий со стороны правоохранительных органов к нему не было

Депутат Народного собрания (парламента) Дагестана Джафар Абуев сегодня, 19 февраля 2021 года опроверг информацию о его задержании правоохранительными органами. Об этом сообщает ТАСС. Абуев рассказал журналистам, что сейчас находится в Москве.

- Никаких претензий со стороны правоохранительных органов ко мне не было. Все это разговоры и выдумки. Наверное, кто-то вбросил эту информацию, какие-то недоброжелатели хотели скомпрометировать, - прокомментировал депутат Народного собрания Дагестана.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ФСБ задержала депутата Народного собрания Республики Дагестан Джафара Абуева. Народного избранника подозревают в причастности к убийству майора полиции Хангишиева в 2010 году.

Подробности сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах. Позже эта информация была опровергнута самим Абуевым.

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