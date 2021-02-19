На Ставрополье 19 февраля трое детей провалились под лед

Сейчас на месте инцидента работают водолазы. Выясняются подробности и обстоятельства трагедии

Трагедия произошла сегодня, 19 февраля, на озере Буйвола в Буденновске Ставропольского края. Там под лед провалились трое детей. В сети очевидцы стали распространять видео с места происшествия.

По предварительной версии, двое из друзей могли утонуть. А один из школьников доставлен в реанимацию:

- Хотелось бы сказать большое спасибо мужчине, который заметил и начал спасательную операцию. Он – герой. Очень старался спасти этих девочек, - рассказывает одна из жительниц Буденновска, которая там находилась.

Сейчас на месте инцидента работают водолазы. Выясняются подробности и обстоятельства трагедии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сейчас расследуется уголовное дело по факту обнаружении тела 10-летнего мальчика в водоеме на окраине станицы Новотроицкой Изобильненского городского округа (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Выяснилось, что вечером 25 января этого года мальчик вместе с другими ребятами катался по замерзшему на поверхности водоема льду. Школьник провалился под лед и утонул.