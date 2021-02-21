«Шайтаны в обличии людей»: как гадалка в Чечне «разводила» людей на деньги, раскладывая пасьянс

На что только не идут люди, чтобы, не прилагая усилий, решить свои проблемы. Уже ни одну женщину в Чечне публично отчитывали перед камерой за «колдовство»
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Предсказывала будущее, находила пропавших без вести людей, разводила и сводила в семьи людей, уверяла гадалка из Чечни. А на самом деле – женщина раскладывала карты как в компьютерной игре «Пасьянс».
В республике продолжается «охота на ведьм». На этот раз публично отчитали за колдовство местную жительницу Билкиз Гайсумову. Учил «уму –разуму» шарлатанку и ее доверчивых клиенток, помощник директора центра Исламской медицины Али Юнусов.
Он напомнил, что оккультизм является в исламе тяжким грехом и призвал жителей республики не обращаться к лжецелителям.
На кадрах видно, как женщины, склонив головы, признают свою вину и обещают больше не обращаться за помощью к «потусторонним силам».
Богослов Али Юнусов также назвал гадалку и ее клиенток «шайтанами в обличии людей», которые вместо того, чтобы просить решения проблем у Всевышнего, обращаются к шарлатанам.
Он предложил «вылечить» их в Центре исламской медицины.
На что только не идут люди, чтобы, не прилагая усилий, решить свои проблемы. Уже ни одну женщину в Чечне публично отчитывали перед камерой за «колдовство». Казалось бы, пора завязать с «потусторонними силами» и устроиться на работу.
Но нет, снова полицейские задерживают местных шарлатанок, которые за деньги и «мужа богатого могут найти обездоленной женщине», и из «непутевого сына сделать ответственного семьянина», и «заурядную дочь в медицинский университет устроить».
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