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«Шайтаны в обличии людей»: как гадалка в Чечне «разводила» людей на деньги, раскладывая пасьянс

Шарлатанку публично отчитали за компьютерную игру
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На что только не идут люди, чтобы, не прилагая усилий, решить свои проблемы. Уже ни одну женщину в Чечне публично отчитывали перед камерой за «колдовство»

На что только не идут люди, чтобы, не прилагая усилий, решить свои проблемы. Уже ни одну женщину в Чечне публично отчитывали перед камерой за «колдовство»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Предсказывала будущее, находила пропавших без вести людей, разводила и сводила в семьи людей, уверяла гадалка из Чечни. А на самом деле – женщина раскладывала карты как в компьютерной игре «Пасьянс».

В республике продолжается «охота на ведьм». На этот раз публично отчитали за колдовство местную жительницу Билкиз Гайсумову. Учил «уму –разуму» шарлатанку и ее доверчивых клиенток, помощник директора центра Исламской медицины Али Юнусов.

Он напомнил, что оккультизм является в исламе тяжким грехом и призвал жителей республики не обращаться к лжецелителям.

На кадрах видно, как женщины, склонив головы, признают свою вину и обещают больше не обращаться за помощью к «потусторонним силам».

Богослов Али Юнусов также назвал гадалку и ее клиенток «шайтанами в обличии людей», которые вместо того, чтобы просить решения проблем у Всевышнего, обращаются к шарлатанам.

Он предложил «вылечить» их в Центре исламской медицины.

На что только не идут люди, чтобы, не прилагая усилий, решить свои проблемы. Уже ни одну женщину в Чечне публично отчитывали перед камерой за «колдовство». Казалось бы, пора завязать с «потусторонними силами» и устроиться на работу.

Но нет, снова полицейские задерживают местных шарлатанок, которые за деньги и «мужа богатого могут найти обездоленной женщине», и из «непутевого сына сделать ответственного семьянина», и «заурядную дочь в медицинский университет устроить».

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