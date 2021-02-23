"Первая мысль — я тут умру": сноубордисты провалились под снег и повисли над 15-метровой расщелиной на Эльбрусе

Юлиану и Дмитрия удалось спасти. Фото с места: artist.juliana / spasatel__from__elbrus

Художница Юлиана Николаева и ее друг Дмитрий чуть не погибли во время спуска по неподготовленным трассам Эльбруса. Об этом рассказали сами фрирайдеры и спасатели курорта "Эльбрус" в социальных сетях.

- Сегодня [22 февраля - Прим.] я чуть не умерла. Как это случилось. Мы проезжали по кулуару. Гид проехал первым, я шла второй, и именно подо мной проломился снег. Я провалилась примерно на 4 метра под снег. Я залепилась доской за самый самый край щели и оказалась на левом боку. А через секунду на меня упал мой друг Дима. Он зацепился доской за лёд и повис вниз годовой прямо надо мной. Он сначала держался, но потом оказалось, что сломал руку и не мог держаться - просто висел, - вспоминает момент ЧП Юлиана.

Лыжники, проезжая по кулуару, не знали, что под ними - не до конца замерший водопад. Пропасть, в которую угадили туристы, покрывала большая снежная подушка. По утверждению спасателей, она может выдержать вес нескольких людей. Но не в этот раз.

После обвала гид вызвал спасателей. Над провалом в 15 метров Юлиана и Дмитрий провисели около 20 минут.

- Первая мысль - я провалилась, тут я и умру. Затем приехали спасатели, кинули нам веревку, я начала одной замёрзшей рукой обматывать нас обоих. Поняли, что не вытянут. Кинули вторую веревку, я пропустила и ее через шею, и под пуку, и через руку Димы. нас начали тащить. Меня первую отцепили и за руки подняли, сняли борд, и я почувствовала снег под ногами и поняла ,что я выжила. Я родилась второй раз.

Операция по спасению туристов заняла около получаса.

Юлиана отделалась испугом и несколькими гематомами от удара об лед. А Дмитрий сломал руку. Сейчас жизни друзей ничего не угрожает.

Спасатели и спасенная. Фото: spasatel__from__elbrus

После инцидента в горах туристы все еще приходят в себя. Фото: artist.juliana

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