Группа неизвестных напала на двух мужчин в дагестанском Кизляре Фото: Иван ВИСЛОВ

23 февраля 2021 года в Дагестане двоих мужчин расстреляли перед камерами наблюдения. Причиной нападения, по предварительным данным, являются неприязненные отношения. Подробности «КП - Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

Нападение на двух мужчин произошло 23 февраля на Октябрьской улице в городе Кизляр. Инцидент попал на видео: двое пострадавших вышли из автомобиля и собирались отправится по своим делам, когда со всех сторон набежали неизвестные. Мужчин повалили на землю, стали избивать. Когда они попытались оказать сопротивление – вытащили пистолеты.

– В результате произошедшего, пострадавшие 36 и 42 лет с огнестрельным ранением в области бедра и травматическим ранением в область головы, а также с множественными травматическими ранениями различных частей тела госпитализированы в центральную городскую больницу Кизляра, – сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Причиной нападения, по данным собственных источников «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных структурах, стали неприязненные отношения, переросшие в разборки с применением огнестрельного и травматического оружия.

В соцсетях широкий резонанс вызвал тот факт, что на данный момент нападение классифицируется по статье «хулиганство». Однако в пресс-службе МВД объяснили, это предварительное заключение. После оценки нанесенных пострадавшим телесных повреждений, вероятнее всего, нападение будет переквалифицировано на более тяжелую статью.

– На данный момент по подозрению в совершении преступления установлен и принимаются меры к задержанию одного из подозреваемых, 32-летнего жителя Гунибского района. Также принимаются меры к установлению и задержанию второго подозреваемого, – резюмировали в полиции Дагестана.

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