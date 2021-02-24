«Пытались уползти – не получилось»: семиклассники до полусмерти избили двоих детей, заставив играть в жестокую игру

Один из мальчиков получил перелом бедренной кости со смещением, другой – сотрясение и ушибы. Фото: Минобрнауки по РД

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту жесточайшего избиения двух второклассников. Все началось со страшной игры «в подсечки», а закончилось издевательствами и переломами. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

Страшная история произошла перед выходными в дагестанском Каспийске. Двое мальчиков 7 и 8 лет, после окончания уроков в третьей школе, ненадолго задержались, играя с товарищами. Малышей заметили семиклассники.

Мальчиков стали уговаривать сыграть в «игру для настоящих мужчин». Второклассники должны были подпрыгнуть, зная, что в прыжке им сделают подсечку. Боль от падения на лед нужно было вытерпеть.

Выбора у второклассников почти не было. Прыжок, падения с высоты своего роста... Один из мальчишек получил перелом бедренной кости со смещением, второй – сотрясение мозга. Конечно, заплакали. Что совершенно не понравилось старшим товарищам. Решив что они еще «недостаточно мужчины», семиклассники стали глумиться над мальчиками, унижать и избивать ногами. От боли почти лишенные возможности ходить, второклассники пытались уползти – не получилось.

Несчастных школьников спасла беспокойная мама одного из них. Женщина словно почувствовала беду, и прибежала в школу.

– Когда я вошла на школьную территорию, я увидела, что мой ребенок лежит, его ногами бьют по сломанной ноге и кидают снежки в лицо, – рассказывает мать одного из пострадавших, – Я сначала даже не поняла, что это мой ребенок, я просто крикнула: «вы что делаете, вы же сейчас его убьете». Лица нападавших я не запомнила, так как поняла, что это мой ребенок. Услышав мой крик, они разбежались.

На место срочно вызвали «Скорую», второклассников госпитализировали. Врачи диагностировали у одного из ребят перелом бедренной кости со смещением отломков, а у второго – сотрясение мозга и ушиб правого коленного сустава.

– В ходе игры трое 13-летних мальчиков начали делать подсечки и бить по ногам учеников 2 класса. Несмотря на попытки последних уйти подальше, подростки продолжали бить их по ногам и валить на землю, в результате чего дети получили телесные повреждения различной степени тяжести, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

Интересно, что в Минобразования Дагестана, комментируя резонансную историю, сообщили, что «дети просто играли в подсечки», а игра зашла чересчур далеко. Однако фактически несчастных детей жестоко избили прямо на школьной территории. Но ни старшеклассники, ни персонал школы не вмешались в происходящее.

– Следственное управление СКР по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений», – сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. – Полицией в отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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