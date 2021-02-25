"Это кошмар": подробности второй операции Кирилла Терешина на "руки-базуки"

Кирилл Терешин после второй операции на "руки-базуки" Фото: СОЦСЕТИ

Кирилл Терешин раскрыл подробности своей второй операции на "руки-базуки". Выяснилось, что следующей может и не быть.

Блогер лег в больницу две недели назад. После нескольких переносов, спустя год, ему удалили вазелин из правого трицепса. Операция прошла без осложнений. Сейчас Терешин оправляется после хирургического вмешательства.

- Операцию должны были провести спустя полгода после первой [которая прошла в ноябре 2019 года - Прим.]. Но то праздники, то пандемия, то отпуска. Я очень ждал и вот сделал. Проблемы со здоровьем остаются. Мой иммунитет пока перебарывает воспаление. Но это кошмар, - признался пациент.

"Руки-Базуки" снимается с дренажами, через которые из раны вытекает кровь с жидкостью. С катетерами блогеру предстоит проходить около месяца, пока не заживет рана. Еще через несколько месяцев решится вопрос, будут ли оперировать Терешина дальше.

- Врачи соберут консилиум врачей, чтобы решить, что делать дальше. Ведь впереди - операция на левый бицепс. Самый воспаленный. По словам врачей, операция, если будет, пройдет с трудом. Дело в том, что нерв, отвечающий за работу руки, находится в застывшем вазелине. Его трудно не зацепить и не повредить. Если врачи все-таки найдут решение, это будет первой в мире подобной операцией.

Сможет ли Терешин жить без операции? По его словам, известны случаи, когда не знающие меры синтольщики жили с веществом больше 10 лет. Блогеру из Пятигорска 24 года, с веществом в руках он уже четыре года. Положение фрика усугубляется тем, что он закачивал в мышцы растительное масло и вазелин.

Опасения подтверждает и хирург фрика.

- При введении под кожу вазелин вызывает эффект, напоминающий обширный ожог: ткани умирают и замещаются множественными рубцами и спайками. И с этим конгломератом переплетены кровеносные сосуды и нервы. Риск осложнений в данном случае очень высок. Но бездействие в данном случае также не сыграет на руку пациенту: длительное пребывание токсичного вещества в организме может дать осложнение на почки, и привести к летальному исходу, - говорил в беседе с "КП" пластический хирург, доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников.

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