"Нравились фрики": Кирилл Терешин объяснил, зачем вводил вазелин в "руки-базуки"

Кирилл Терешин, прославившийся благодаря "рукам-базукам", объяснил своим подписчикам, зачем вкалывал вместо синтола вазелин. Блогер впервые после операции общается с подписчиками на эту тему.

Как уверяет "Вазелиновый качок", сначала он вкалывал себе растительные масла, которые, растворяясь в организме, никак ему не вредили. Но Терешин захотел объем, и он начал баловаться вазелином.

- У меня не было денег на оригинальный синтол, он очень дорогой. И на пластику не было денег, но я очень хотел фриковских форм, - жалуется "Руки-Базуки".

Анонс ролика "Уже не Базуки". Видео: YouTube-канал "Пластика".

На прошлой неделе Кириллу Терешину вырезали вазелин из левого трицепса. Фрику осталось пережить еще три операции, последняя из которых пройдет через полтора года. Пережить - потому что очень высок риск осложнений после одного из вскрытий.

Говорить о плохом состоянии здоровья блогер стал в начале этого года. Фрик жаловался на повышенную температуру и спазмы, падал в обмороки. Оперировать фрика никто не хотел, считая, что это рискованное предприятие. Даже Елена Малышева порекомендовала Терешину "надеяться на лучшее". Однако Алана Мамаева решила помочь "Вазелиновому качку" с проблемой.

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