2019-11-12T15:26:54+03:00
Общество

"Синтоловому качку" удалили часть "рук-базук"

Кирилла Терешина ждет долгое восстановление после операции
Варвара АНТОНОВА
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Фрика кормят с ложки. Сам он не можетФрика кормят с ложки. Сам он не можетФото: СОЦСЕТИ
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Кириллу Терешину провели операцию, о которой он так долго мечтал. Во вторник стало известно, что "Рукам-Базукам" выкачают синтол из бицепса. Но в этот же день слухи тут же развеяли. Фрика действительно прооперировали, но ему удалили пораженные ткани в районе трицепса на левой руке.

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Сейчас Терешин находится в больнице вместе с матерью, которая кормит блогера с ложки. Это говорит о том, что фрика ждет долгая процедура восстановления. Полное удаление синтола пока невозможно: для этого надо вырезать жидкость вместе с участками мышц, в которые попало масло.

"Только мать поддержит": "Руки-Базуки" в больнице.

Впервые о проблемах с руками Терешин заговорил в январе этого года. Обследование показало нарушение кровотока и множественную кисту. Также "Руки-Базуки" неоднократно заявлял, что он быстро устает и страдает от повышенной температуры. Из-за такого болезненного состояния "Синтоловый качок" не один раз терял сознание.

Говорить о полном удалении синтола пока рано. Об этом заявлял и сам Терешин, и его менеджер. Никто, даже Елена Малышева, открещиваются от такой рискованной операции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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