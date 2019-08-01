Воспаление и температура выше 38°: что происходит с «Синтоловым качком»

Состояние печально известного «Синтолового качка» ухудшается. Молодой человек рассказал подписчикам, что в очередной раз на его дутых бицепсах появилось воспаление. Что характерно: температура тела у Кирилла Терёшина в норме, а вот бицепсы на несколько градусов горячее.

Интересно, что в этот раз молодой человек не стал разыгрывать трагедию. Видно, что «Синтольщик» к таким фокусам своего организма уже привык. Но печально, что симптомы появляются у пятигорского фрика всё чаще.

Воспаление и температура 38 : что с "Синтоловым качком"?.

— Ну и вот опять настал тот...гадкий день, когда у меня снова вылезло воспаление, рука покраснела и очень сильно горячая. Температура руки будет около 38°. Не тела, а самой руки, ребят. При этом болей никаких нету, анализы все чистые, потому что сижу на лекарствах. Не жалуюсь, а просто показываю, — сообщил фрик на видео.

На самом деле, после нескольких серьёзных разговоров с медиками, молодой человек хотя бы частично осознал серьёзность своего положения. Из-за масла в сосудах перекачанных предплечий образовались тромбы. Опасность угрожает жизни Кирилла каждый день.

Однако решать вопрос инвазивно медики отказались. Операцию такой сложности не побоялись сделать лишь в Израиле, однако у «Синтолового качка» нет таких денег. Поэтому парень надеется на препараты-тромболитики. Если отечественные медики заметят серьёзные улучшения, они готовы удалить легендарные «руки-базуки». Решение, по заверениям Терёшина, будет приниматься в начале осени.

В противном случае «Синтоловому качку» грозит некроз тканей и медленное отмирание рук. По словам специалистов, дело может закончится ампутацией и серьёзнейшими проблемами со здоровьем, вплоть до летального исхода.

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