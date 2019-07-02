«Нужно объявить сбор средств»: «Синтоловый качок» просит денег, чтобы спасти руки

«Синтоловому качку» Кириллу Терёшину всё хуже. Фрик понимает, что если не провести срочное вмешательство, «рукам-базукам» может придти конец. Поэтому пятигорчанин решил попросить помощи у людей.

В новом видео, опубликованном на одном из Instagram-каналов «синтольщика», парень рассказывает о своём состоянии. Его сильно беспокоят странные уплотнения в подмышках, а знаменитые «базуки» выглядят всё более плачевно. Фрик признаётся, что понимает — руки нужно спасать.

"Синтоловый качок" попросил у народа денег на удаление "рук-базук".

— Мне задают вопрос «Кирилл, почему ты не действуешь». Но я действую, прошу помощи, работаю. В России прошёл клиник не знаю сколько, никто не знает, как бороться. Заграницей с этим могут помочь. В Израиле и Германии. Но это очень дорого стоит. Нужно делать сбор средств либо через телевидение, либо через народ, — рассказал Терёшин в новом видео, опубликованном в Instagram.

Напомним, молодой человек давно жалуется на высокую температуру и клянётся начать новую жизнь, если ему удастся избавиться от знаменитых «рук-базук». Кирилл теперь хочет стать настоящим качком и даже думает попробовать себя в смешанных единоборствах. Но пока всё это лишь мечты — откачать смесь подсолнечного масла, которую по-глупости залил в себя фрик, пока не представляется возможным.

КСТАТИ

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